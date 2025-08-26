جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل شاب إثر قصف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وأدانت الوزارة أيضاً توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشن حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة بريف القنيطرة، إضافة إلى إعلان تل أبيب استمرار تركزها غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وأكدت سوريا أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، للتحرك العاجل لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات المستمرة.

يُذكر أن جيش الاحتلال توغل خلال شهر أغسطس/آب الجاري أربع مرات في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، كان آخرها فجر الثلاثاء، الذي أسفر عن مقتل مواطن سوري في قصف إسرائيلي استهدف منزله.