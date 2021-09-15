سياسة
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هذا موعد الحلقة الأولى من مسلسل "الأخوة بربروس: سيف المتوسط"
يُعرض المسلسل التركي "الأخوة بربروس: سيف المتوسط"، على شاشة القناة الأولى TRT1، بطولة الممثل المشهور أنغين ألطان دوزياتان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل".
هذا موعد الحلقة الأولى من مسلسل "الأخوة بربروس: سيف المتوسط"
"الأخوة بربرو: سيف المتوسط" على شاشة القناة الأولى TRT1 بدءاً من مساء غدٍ الخميس / TRT Haber
15 سبتمبر 2021

يُعرض مساء غدٍ الخميس، المسلسل التركي "الأخوة بربروس: سيف المتوسط"، على شاشة القناة الأولى TRT1، بطولة الممثل المشهور أنغين ألطان دوزياتان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل".

والمسلسل الجديد من إنتاج شركة "إي إس فيلم" (ES Film) التركية، منتجة المسلسل الشهير "السلطان عبد الحميد"، ومن المقرر عرض أولى حلقاته في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس بتوقيت تركيا (17:00 ت.غ).

ويتناول المسلسل قصة 4 أخوة نشؤوا في القرن الخامس عشر بجزيرة "ميديللي" غربي تركيا (تتبع لليونان في العصر الحالي)، وتجاوزهم الصعوبات والتحديات الكبيرة ليصبحوا فاتحي البحار.

والأخوة بربروس الأربعة هم أبناء الفارس يعقوب آغا، وأسماؤهم إسحق وعروج وخضر وإلياس.

ويلعب دور البطولة في المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التركية، أبرزهم أنغين ألطان دوزياتان، وأولاش تونا أستيبه، ويغيت أوزشينر، وبيلين عقيل ألتان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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