يُعرض مساء غدٍ الخميس، المسلسل التركي "الأخوة بربروس: سيف المتوسط"، على شاشة القناة الأولى TRT1، بطولة الممثل المشهور أنغين ألطان دوزياتان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل".

والمسلسل الجديد من إنتاج شركة "إي إس فيلم" (ES Film) التركية، منتجة المسلسل الشهير "السلطان عبد الحميد"، ومن المقرر عرض أولى حلقاته في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس بتوقيت تركيا (17:00 ت.غ).

ويتناول المسلسل قصة 4 أخوة نشؤوا في القرن الخامس عشر بجزيرة "ميديللي" غربي تركيا (تتبع لليونان في العصر الحالي)، وتجاوزهم الصعوبات والتحديات الكبيرة ليصبحوا فاتحي البحار.

والأخوة بربروس الأربعة هم أبناء الفارس يعقوب آغا، وأسماؤهم إسحق وعروج وخضر وإلياس.

ويلعب دور البطولة في المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التركية، أبرزهم أنغين ألطان دوزياتان، وأولاش تونا أستيبه، ويغيت أوزشينر، وبيلين عقيل ألتان.