وصدر الترحيب من السعودية والإمارات والبحرين والأردن، في بيانات رسمية، عقب القمة التي عُقدت الجمعة تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام"، واستمرت نحو ثلاث ساعات، وناقش خلالها الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل والعلاقات الثنائية.

في هذا السياق، أعربت السعودية، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن دعمها جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية، وتحقيق السلام بين البلدين. وأكدت المملكة ترحيبها بقمة ألاسكا، مشددة على دعمها المستمر مسار الحوار بوصفه وسيلة لتسوية النزاعات الدولية.

من جانبها، رحبت الإمارات بالقمة، وأعربت وزارة خارجيتها عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترمب لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، واعتبرت أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية.

وأكد البيان الإماراتي أن الحوار البنّاء يشكل السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وتسوية النزاعات، مشيراً إلى أن جهود الرئيسين لإنهاء أزمة أوكرانيا تُعدّ مصدر أمل لتعزيز السلام والاستقرار العالمي.