لم تهرب الفريسة بعيداً كما العادة في الحياة البرية، بل قتلت مفترسها وانتزعت حياتها من بين أسنانه.

في حدث نادر، تمكن ماعز جبلي في متنزه كندا البري "Parks Canada"، من قتل دب هاجمه كي يفترسه، وأرداه قتيلاً بواسطة قرنيه المدببين "المماثلين للخنجر".

وأكدت باركس كندا أن تشريح الدب أوضح أن الماعز قتله باختراق إبطه وعنقه بقرونها.

من جانبه أوضح ديفيد لاسكين، العالم البيئي في باركس كندا، أن الدببة عندما تهاجم فإنها تركز عادة على الرأس والجزء الخلفي من الرقبة وكتفي الفريسة، مشيراً إلى أن "الماعز الجبلي يستخدم قرونه الحادة للدفاع عن نفسه".

وتابع: "الشائع هو افتراس الدببة للماعز الجبلي في تلك المنطقة، لكن هذه هي الحالة الأولى على الإطلاق، التي أرى فيها العكس"، وفق حديثه لصحيفة الغارديان.

يمكن أن يصل وزن الماعز الجبلي ذي الفراء الأبيض عادة، في تلك البراري، إلى 125 كيلوغراماً، كما تصل قرونها إلى نحو 12 بوصة.

"تعتبر هذه هي الحالة الأولى الموثقة لفريسة تقتل مفترسها، ولا تكتفي بالدفاع عن نفسها" قال لاسكين، مضيفاً: "هذا يذكرنا فقط بمدى امتلاء الطبيعة بالفاجآت".