وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إنّ طواقمها تعاملت ميدانياً مع 4 إصابات: "حالتَي استنشاق للغاز، وإصابة بحروق، وحالة سقوط عن مرتفع (خلال الملاحقة)".

ومن جانبها قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إنّ "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس"، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ذات المنطقة.

وأضافت أن حافلات للمستوطنين تنتظر أمام حاجز حوارة، جنوب نابلس، استعداداً لاقتحام قبر يوسف في المنطقة الشرقية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنها حافلات للمستوطنين تنتظر على الحاجز لاقتحام القبر.

في غضون ذلك، هدمت جرافات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مدرسة قيد الإنشاء في قرية العقبة بمحافظة طوباس، ومنزلاً قيد الإنشاء في قرية أرطاس بمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير التربية والتعليم في مدينة طوباس (شمال) عزمي بلاونة إنّ "قوات الاحتلال اقتحمت قرية العقبة برفقة جرافات، وبدأت بهدم المدرسة المموّلة من الوكالة الفرنسية"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن "الاحتلال كان قد أخطر، قبل عدة أشهر، بوقف العمل في المدرسة بدعوى عدم الترخيص، واستولى حينها على جرافات ثقيلة كانت تعمل في الموقع".

وفي بيت لحم (جنوب)، أفاد عضو مجلس قرية أرطاس جنوب المدينة سمير أبو صوي بأن جرافات إسرائيلية "هدمت منزلاً قيد الإنشاء في القرية بدعوى عدم الترخيص"، وفق ما نقلته عنه وكالة وفا.