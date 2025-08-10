وأكدت العائلات خلال مؤتمر صحفي عقد في تل أبيب، أن الإضراب سيشمل تعطيل المرافق الحيوية والشركات الكبرى بهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشارت العائلات إلى أن الخطوة تأتي نتيجة "تجاهل السلطات لمعاناة الأسرى وذويهم"، داعيةً مختلف فئات المجتمع للمشاركة في الإضراب.

وفي دعم لهذه الخطوة، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن تأييده، واصفاً الدعوة لتعطيل الاقتصاد بأنها "مبررة وضرورية"، مؤكداً استمرار دعم تحركات عائلات الأسرى.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حراك المعارضة والعائلات ضد الحكومة، احتجاجاً على تفاقم حالة المجاعة في قطاع غزة وتأثيرها في المحتجزين لدى حماس.

وفي تطور مرتبط، اقتحم متظاهرون إسرائيليون مقر القناة 13 العبرية في أثناء البث المباشر، مرددين شعارات تطالب بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأعلنت حركة "نقف معاً" اليسارية مسؤوليتها عن الاقتحام، معتبرة أن الإعلام يُخفي عن الشعب الإسرائيلي حقيقة الأوضاع في غزة، ومطالبة بوقف الحرب وعودة الأسرى.

وعلى الصعيد السياسي، وجَّه يائير لابيد انتقادات حادة لحكومة نتنياهو، مؤكداً فقدانها ثقة الشعب وإرسالها الجنود في "مهمة خاطئة" في قطاع غزة، دون اتخاذ خطوات فعلية لإعادة الأسرى.