وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إنّ 123 شهيداً و437 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى 10 آلاف و201 شهيد، و42 ألفاً و484 مصاباً.

وأوضحت أن حصيلة شهداء منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى ألف و859 شهيداً، وأكثر من 13 ألفاً و594 مصاباً، وذلك بعد مقتل 21 فلسطينياً وإصابة 185 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمّونها "مصايد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة أممياً.



كما أفادت وزارة الصحة باستشهاد 8 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية إثر مضاعفات المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيداً، بينهم 106 أطفال.

وفي التفاصيل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء استهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل، بينهم 7 من عائلة واحدة، وإصابة آخرين.

وشملت الهجمات قصف خيام نازحين ومنازل وتجمعات لفلسطينيين ينتظرون المساعدات في مدينة غزة ووسط القطاع. وفي أحدث الغارات، استُشهد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم وسط القطاع، كما استُشهد 12 شخصاً من عائلة أبو دف بحي الزيتون، و7 من عائلة أبو حنيدق، بينهم 5 أطفال وسيدة في حي تل الهوا.