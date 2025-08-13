جاء ذلك في بيان لدوران عقب اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، الذي عقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ ناقش التطورات الإقليمية والدولية وجهود حماية الأسرة، إضافة إلى السياسات السكانية والاستعدادات المستقبلية للبلاد، وذلك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، والسكرتير الخاص للرئاسة حسن دوغان والأمين العام للرئاسة حقّي صوصماز وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى: إسماعيل قهرمان، ومحمد علي شاهين وجميل تشيشك، وكوكسال طوبطان، وعصمت يلماز، وبن علي يلدرم، ومصطفى شنطوب.

وأكد البيان على إعلان عام 2025 "عام الأسرة"، باعتبارها نواة المجتمع، وأهمية دعمها للمضي نحو تحقيق أهداف “مئوية تركيا”، من خلال إطلاق هيئات مثل مجلس سياسات السكان، ومعهد الأسرة، وصندوق الأسرة والشباب، إضافة إلى مشاركة "وثيقة رؤية وخطة عمل حماية وتعزيز الأسرة" مع المواطنين.