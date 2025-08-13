تركيا
1 دقيقة قراءة
دوران: الأسرة نواة المجتمع ويجب حمايتها من أي تهديدات
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الأربعاء، على أهمية دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع مشدداً على وجوب حمايتها من أي تهديدات.
دوران: الأسرة نواة المجتمع ويجب حمايتها من أي تهديدات
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران / TRT Arabi
13 أغسطس 2025

جاء ذلك في بيان لدوران عقب اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، الذي عقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ ناقش التطورات الإقليمية والدولية وجهود حماية الأسرة، إضافة إلى السياسات السكانية والاستعدادات المستقبلية للبلاد، وذلك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، والسكرتير الخاص للرئاسة حسن دوغان والأمين العام للرئاسة حقّي صوصماز وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى: إسماعيل قهرمان، ومحمد علي شاهين وجميل تشيشك، وكوكسال طوبطان، وعصمت يلماز، وبن علي يلدرم، ومصطفى شنطوب.

وأكد البيان على إعلان عام 2025 "عام الأسرة"، باعتبارها نواة المجتمع، وأهمية دعمها للمضي نحو تحقيق أهداف “مئوية تركيا”، من خلال إطلاق هيئات مثل مجلس سياسات السكان، ومعهد الأسرة، وصندوق الأسرة والشباب، إضافة إلى مشاركة "وثيقة رؤية وخطة عمل حماية وتعزيز الأسرة" مع المواطنين.

اختيارات المحرر

كما ناقش الاجتماع مخاطر الإدمان، بما في ذلك المقامرة والرهانات الافتراضية، وسبل مواجهة هذه التهديدات التي تقوض الأسرة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الفترة بين 2026 و2035 أُعلنت "عقد الأسرة والسكان"، إذ سيُجرى العمل على حماية الأسرة والسكان من خلال سياسات تشمل التعليم، والحياة الاجتماعية والعملية، وتخطيط المدن، لضمان مستقبل مستدام للمجتمع التركي.


مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us