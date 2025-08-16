وقالت الوزارة في بيان: "نسأل الله الرحمة للذين فقدوا أرواحهم ونقدم تعازينا إلى الشعب الباكستاني".

وتسببت الأمطار الغزيرة في شمال باكستان بمقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 منذ بداية الموسم الماطر في أواخر يونيو/حزيران.