16 أغسطس 2025
وقالت الوزارة في بيان: "نسأل الله الرحمة للذين فقدوا أرواحهم ونقدم تعازينا إلى الشعب الباكستاني".
وتسببت الأمطار الغزيرة في شمال باكستان بمقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 منذ بداية الموسم الماطر في أواخر يونيو/حزيران.
وشهدت باكستان خلال الأسابيع القليلة الماضية هطول أمطار أكثر من المعتاد خلال موسم الأمطار الحالي، ما أدى إلى تجريف المياه للطرق والمباني وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة، وسط جهود مستمرة للإنقاذ وإجلاء المتضررين إلى مناطق أكثر أماناً.
مصدر:TRT ARABI