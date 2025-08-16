تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا تعزي باكستان في ضحايا السيول وتعرب عن حزنها لفقدان الأرواح نتيجة الكارثة الطبيعية
قدمت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، تعازيها لباكستان في ضحايا السيول التي اجتاحت شمال البلاد، معربة عن حزنها العميق لوقوع الضحايا نتيجة هذه الكارثة الطبيعية.
تركيا تعزي باكستان في ضحايا السيول وتعرب عن حزنها لفقدان الأرواح نتيجة الكارثة الطبيعية
جاء أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية المحاذية لأفغانستان / AP
16 أغسطس 2025

وقالت الوزارة في بيان: "نسأل الله الرحمة للذين فقدوا أرواحهم ونقدم تعازينا إلى الشعب الباكستاني".

وتسببت الأمطار الغزيرة في شمال باكستان بمقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 منذ بداية الموسم الماطر في أواخر يونيو/حزيران.

اختيارات المحرر

وشهدت باكستان خلال الأسابيع القليلة الماضية هطول أمطار أكثر من المعتاد خلال موسم الأمطار الحالي، ما أدى إلى تجريف المياه للطرق والمباني وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة، وسط جهود مستمرة للإنقاذ وإجلاء المتضررين إلى مناطق أكثر أماناً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us