وذكرت رئاسة الجمهورية السورية في تغريدة عبر منصة إكس، أنّ الشرع بحث مع الوفد الأمريكي برئاسة مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا توماس باراك، سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، مضيفة أن "الوفد ضمّ عضو مجلس الشيوخ السيناتور جين شاهين وعضو مجلس النواب جو ويلسون".

وأفادت الرئاسة بأنه جرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بما يحقّق الأمن والاستقرار".

تأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، التي أوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

يأتي قرار ربع العقوبات وسط ترقب دولي لتداعيات هذا التحول في اقتصاد خسر 800 مليار دولار على مدى عقد ونصف من الحرب، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.