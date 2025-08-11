وخلال مؤتمر صحفي نادر عقده في القدس المحتلة، قال نتنياهو إنّ العملية المقبلة ستُنفَّذ "ضمن جدول زمني قصير نسبياً لأننا نريد إنهاء الحرب"، رافضاً الكشف عن إطار زمني محدد، لكنه أكد أن الهدف هو "تفكيك معقلَي حماس المتبقيين في مدينة غزة والمخيمات الوسطى"، مع إنشاء ممرات ومناطق آمنة لتمكين المدنيين من المغادرة.

وأضاف: "لقد أتممنا جزءاً كبيراً من العمل، نحن نسيطر حالياً على ما بين 70 و75% من غزة، لكن ما زال أمامنا معقلان أساسيان: مدينة غزة، ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصي، ولا خيار أمامنا سوى إنهاء المهمة".

تصريحات نتنياهو جاءت بعد يومين من إعلان المجلس الوزاري الأمني، الجمعة، خططاً لتوسيع الحرب والسيطرة على غزة، وهو القرار الذي أثار موجة انتقادات واسعة في الداخل والخارج.

وردّ المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، واصفاً ما قاله نتنياهو بأنه "جملة من الأكاذيب"، مضيفاً أنه "يعمد إلى التضليل وإخفاء الحقيقة".

وعلى الصعيد الدولي، عقد مجلس الأمن، الأحد، جلسة طارئة لمناقشة التطورات، إذ حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا من أن "تنفيذ هذه الخطط قد يؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار".

وتسعى قوى دولية، من بينها حلفاء لإسرائيل، للتوصل إلى وقف إطلاق نار تفاوضي يتيح عودة المحتجزين ويخفف الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسط تحذيرات متكررة من خطر المجاعة.

تحضيرات القيادة الجنوبية

رغم تصديق المجلس الوزاري المصغر على خطة نتنياهو لاحتلال غزة وتصريحاته بشأن تسريع تنفيذها، فإن الطريق ما زالت طويلة، وفق ما أورده تقرير للمراسل العسكري يؤاف زيتون في صحيفة يديعوت أحرونوت.

وحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن أحد الملفات الرئيسية التي ستُعرض على قيادة جيش الاحتلال خلال الأسبوعين المقبلين يتعلق بموعد استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط لصالح العملية واسعة النطاق. وحتى اللحظة، لم تصل أي أوامر إلى الألوية، فيما يتعامل جيش الاحتلال بحذر مع هذا المورد المُنهك الذي يُعامل أحياناً كأنه مضمون.

وأوضح التقرير أن رئيس الأركان الفريق إيال زمير من المتوقع أن يتسلم بحلول نهاية الأسبوع الخطوط العريضة والأفكار الأساسية التي تتبلور في قيادة المنطقة الجنوبية بشأن العملية البرية الكبرى. ومع ذلك، تشير التقديرات الحالية إلى أن الهجوم لن يُنفذ على نطاق واسع قبل نهاية أغسطس/آب الجاري على الأقل.

ويشير المراسل العسكري يؤاف زيتون إلى أن جيش الاحتلال، على عكس القيادة السياسية، لا يأخذ في الحسبان فقط إنهاك قوات الاحتياط التي استدعيت مراراً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل أيضاً متطلبات فترة الصيف وإجازات الأطفال، وهو ما دفع عديداً من قادة الكتائب والألوية خلال الأسابيع الأخيرة إلى تسريح جنود احتياط وتعويضهم بضباط نظاميين من الدورات التدريبية.

وحسب يديعوت أحرونوت، لن ينتقل جيش الاحتلال إلى مرحلة إقرار الخطط في الكابينت إلا بعد أن يوافق رئيس الأركان على الأفكار الرئيسية التي تطرحها قيادة المنطقة الجنوبية والألوية المختلفة، وتشمل إخلاء 800 ألف فلسطيني من شمال القطاع، ووضع جداول زمنية دقيقة لخطط القتال.