ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، أن الخلافات تتعلق بإمكانية إحراز تقدم في المرحلة الراهنة، دون الخوض في تفاصيل جوهر الانقسام.

يأتي ذلك تزامناً مع تقارير عن وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة تشمل "صفقة شاملة" تتضمن الإفراج عن 50 أسيراً لدى الحركة مقابل نزع سلاحها، وهو ما لم تعلّق عليه حماس رسمياً حتى الآن.

في المقابل، سبق أن أعلنت الحركة رفضها لأي مقترحات تنص على نزع سلاح المقاومة أو خروجها من غزة، مؤكدة أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تكون بتوافق فلسطيني.

ويأتي هذا الحراك في ظل تصعيد ميداني أعقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءاً بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل واسعة، تليها مرحلة ثانية تستهدف مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

من جهتها، توقعت هيئة البث الرسمية أن يزداد ضغط الوسطاء الدوليين على الطرفين خلال الأيام المقبلة لاستئناف المفاوضات.