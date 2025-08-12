الحرب على غزة
الرئاسة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية بعلمها تعيين شخصية لإدارة قطاع غزة
نفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مزاعم إسرائيلية بعلمها تعيين شخصية لإدارة قطاع غزة، محذرة من التعاطي مع تلك المزاعم.
غزة المدمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي / Reuters
منذ 18 ساعات

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن مصدر بالرئاسة لم تسمّه، قوله إن "ما ذكره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح"، وأضاف أن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين".

وشدّد المصدر على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يريد فصل غزة عن الضفة (الغربية المحتلة)، وتهجير سكانها" الفلسطينيين، وأكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نشرت تقريراً عن إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة، من أجل تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة "حاكماً" لقطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حليلة إن "ما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت ليس جديداً، وبالفعل تلقيت اتصالاً قبل أشهر من مقاول كندي (لم يسمّه) يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة، يكون مقبولاً لدى كل الأطراف، كأحد شروط وقف حرب" الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً.

وأضاف حليلة في مقابلة مع إذاعة أجيال المحلية: "لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته"، وتابع: "ليس لدي اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوباً أن تكون اتصالات كهذه، وسأكون منفذاً للتوافق الفلسطيني-العربي-الدولي، وليس صانعاً للسياسة".

حليلة لفت إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديها رؤية شاملة ستناقش مع السلطة، ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة، وخصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة"، ​​​​​​​فيما لم يصدر تعليق فوري بالخصوص من الدول المذكورة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
