ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن مصدر بالرئاسة لم تسمّه، قوله إن "ما ذكره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح"، وأضاف أن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين".

وشدّد المصدر على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يريد فصل غزة عن الضفة (الغربية المحتلة)، وتهجير سكانها" الفلسطينيين، وأكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نشرت تقريراً عن إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة، من أجل تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة "حاكماً" لقطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حليلة إن "ما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت ليس جديداً، وبالفعل تلقيت اتصالاً قبل أشهر من مقاول كندي (لم يسمّه) يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة، يكون مقبولاً لدى كل الأطراف، كأحد شروط وقف حرب" الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً.