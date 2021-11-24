سياسة
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لماذا فسخ نادي النّصر السعودي عقد المهاجم المغربي حمد الله؟
أنهى نادي النّصر السعودي لكرة القدم عقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لسبب وصفته إدارة النادي بـ"القانوني المشروع" بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
لماذا فسخ نادي النّصر السعودي عقد المهاجم المغربي حمد الله؟
نادي النّصر السعودي يفسخ عقد المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله
24 نوفمبر 2021

أنهت إدارة نادي النّصر السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء، عقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لسبب وصفته بالقانوني المشروع بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت إدارة النادي في بيان رسمي إنّ "النصر يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتّبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصّة"، دون مزيد من التفاصيل.

وانتقل حمد الله إلى النصر كلاعب حُرّ في صيف العام 2018، وأصبح هدّافاً للدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودية مرتين.

ولعب حمدالله مع النّصر 107 مباريات في جميع البطولات، سجّل خلالها 112 هدفاً وصنع 24.

ولم يشارك حمد لله مع النّصر إلا في مباراتين الموسم الحالي، فيما أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أنّ عقبات في صيغة العقد الجديد، حالت دون تجديده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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