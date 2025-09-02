وتركزت حملة الاعتقالات في محافظات نابلس وقلقيلية (شمال)، ورام الله (وسط)، والخليل (جنوب)، حيث اعتُقل 13 فلسطينياً من بلدات كفر قليل، تِل، وعصيرة الشمالية، وقصرة في نابلس، فيما اعتُقل اثنان في قلقيلية وثالث في رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أحد المواطنين في ببلدة كفر قليل بناببلس، ما أدى إلى إصابته برضوض نُقل على إثرها للمستشفى.

وفي بيان رسمي، أكدت بلدية الخليل أن "قوات الاحتلال اعتقلت فجراً رئيس البلدية تيسير أبو سنينة بعد اقتحام منزله بقوة عسكرية كبيرة، وتسببوا في أضرار مادية كبيرة"، معتبرة أن هذا "الاعتداء الغاشم لا يستهدف رئيس البلدية فحسب، بل يهدد إرادة أبناء الخليل ومؤسساتها المنتخبة ويشكل انتهاكاً صارخاً للعملية الديمقراطية وحق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه بحرية وكرامة".

ودعت البلدية جميع المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى الضغط للإفراج الفوري عنه ووضع حد للانتهاكات المتصاعدة ضد قيادات المدينة والمواطنين.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل حديث إسرائيلي متصاعد عن فصل مدينة الخليل عن الضفة الغربية وإقامة "إمارة" منفصلة فيها، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية والفصائل والعشائر الفلسطينية.

في سياق آخر، وزع جيش الاحتلال إخطارات بالهدم في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث اقتحمت قواته برفقة ما يسمى "الإدارة المدنية" عدة منازل وأراضي زراعية، بالإضافة إلى الحديقة الخاصة بالقرية.

كما اعتُقل الشاب الفلسطيني محمد موسى أبو عليا بعد اقتحام منزله في القرية، الذي سبق أن احتجزه الاحتلال قبل أيام وأفرج عنه، ليعيد اعتقاله مجدداً.

وكانت قوات الاحتلال إلى جانب مستوطنين اقتحموا أواخر الشهر الماضي قرية المغير، وألحقوا دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين.