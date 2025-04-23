تركيا
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زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إسطنبول وولايات مجاورة
أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ظهر اليوم الأربعاء وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في إسطنبول وشعرت به ولايات مجاورة.
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إسطنبول وولايات مجاورة
زلزال يضرب إسطنبول وولايات مجاورة بقوة 6.2 درجة / AA
23 أبريل 2025

وقالت آفاد إنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 12:49 ظهراً، وكان مركزه في منطقة سيليفري، ثم تبعته هزة أرضية أخرى بقوة 4.4 درجة في تمام الساعة 12:51 ظهراً، وكان مركزه قبالة ساحل منطقة بيوك جكمجة في بحر مرمرة.

وفي أول تصريح رسمي، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إنّ جميع فِرَق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والفِرَق الأخرى المعنية توجّهت إلى المدن والأماكن المحيطة، متمنياً السلامة لجميع مواطنينا المتأثرين بالزلزال.

من جهته، كتب الرئيس رجب طيب أردوغان على صفحته على إكس: “أتمنى السلامة لحميع مواطنينا (القاطنين بمنطقة زلزال إسطنبول)، ونتابع التطورات من كثب”.

مصدر:TRT ARABI
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