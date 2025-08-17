وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة باستشهاد 7 أشخاص وإصابة عدد آخر، إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف محيط المستشفى من الجهة الشمالية.

وفي وسط القطاع، قال مصدر طبي في وزارة الصحة إن شاباً فلسطينياً أُعدم برصاص جيش الاحتلال قرب محور نتساريم، بينما أكد مصدر طبي في مستشفى "ناصر" استشهاد 4 أشخاص جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس.

وفي بيان منفصل، أعلن مستشفى ناصر عن سقوط 6 شهداء وعشرات الجرحى من بين المدنيين المنتظرين للمساعدات قرب محور موراج جنوب القطاع.

كما أُفيد من مستشفى "شهداء الأقصى" باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف استهدف تجمعاً مدنياً في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح، إضافة إلى مقتل المواطن رامي سعدي الحلو (40 عاماً) إثر قصف منزله بمخيم النصيرات.

هجوم موسّع على حي الزيتون وتدمير كبير للبنية السكنية

ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال ثلاث عمليات تفجير لمنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة، إلى جانب عمليتين مماثلتين في شمال غرب خان يونس، حسب شهود عيان.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر في 8 أغسطس/آب الجاري خطة لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي 11 من الشهر نفسه، بدأت قوات الاحتلال هجوماً واسعاً على حي الزيتون، شمل عمليات تفجير للمنازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصفاً مدفعياً، وعمليات تهجير قسري.

من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال ارتكب ما وصفه بـ"جريمة مروعة" في حي الزيتون، مضيفاً أن قوات الاحتلال دمّرت خلال ستة أيام نحو 400 منزل بشكل كامل، ما أدى إلى تهجير أكثر من 90 ألف مدني من أحد أكثر أحياء غزة كثافة سكانية.

وأشار المرصد إلى أن القوات استخدمت طائرات مسيرة صغيرة لمحاصرة المربعات السكنية وإجبار السكان على إخلاء منازلهم تحت التهديد، قبل تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة، وهو ما اعتبره دليلاً على أن الهدف من الهجوم لا يتعلق بتحقيق مكاسب عسكرية مشروعة، بل باستهداف البنية السكنية وإجبار السكان على النزوح.