وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة باستشهاد 7 أشخاص وإصابة عدد آخر، إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف محيط المستشفى من الجهة الشمالية.
وفي وسط القطاع، قال مصدر طبي في وزارة الصحة إن شاباً فلسطينياً أُعدم برصاص جيش الاحتلال قرب محور نتساريم، بينما أكد مصدر طبي في مستشفى "ناصر" استشهاد 4 أشخاص جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس.
وفي بيان منفصل، أعلن مستشفى ناصر عن سقوط 6 شهداء وعشرات الجرحى من بين المدنيين المنتظرين للمساعدات قرب محور موراج جنوب القطاع.
كما أُفيد من مستشفى "شهداء الأقصى" باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف استهدف تجمعاً مدنياً في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح، إضافة إلى مقتل المواطن رامي سعدي الحلو (40 عاماً) إثر قصف منزله بمخيم النصيرات.
هجوم موسّع على حي الزيتون وتدمير كبير للبنية السكنية
ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال ثلاث عمليات تفجير لمنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة، إلى جانب عمليتين مماثلتين في شمال غرب خان يونس، حسب شهود عيان.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر في 8 أغسطس/آب الجاري خطة لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي 11 من الشهر نفسه، بدأت قوات الاحتلال هجوماً واسعاً على حي الزيتون، شمل عمليات تفجير للمنازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصفاً مدفعياً، وعمليات تهجير قسري.
من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال ارتكب ما وصفه بـ"جريمة مروعة" في حي الزيتون، مضيفاً أن قوات الاحتلال دمّرت خلال ستة أيام نحو 400 منزل بشكل كامل، ما أدى إلى تهجير أكثر من 90 ألف مدني من أحد أكثر أحياء غزة كثافة سكانية.
وأشار المرصد إلى أن القوات استخدمت طائرات مسيرة صغيرة لمحاصرة المربعات السكنية وإجبار السكان على إخلاء منازلهم تحت التهديد، قبل تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة، وهو ما اعتبره دليلاً على أن الهدف من الهجوم لا يتعلق بتحقيق مكاسب عسكرية مشروعة، بل باستهداف البنية السكنية وإجبار السكان على النزوح.
وذكر البيان أن القصف طال أيضاً التجمعات السكنية ومراكز الإيواء والمساجد، وأسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم 12 من عائلة أبو دف و9 من عائلة ارحيم.
مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى مناطق قتل
وفي سياق متصل، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن عدد المصابين في غزة تضاعف ثلاث مرات يومياً منذ بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي كلمة مصورة نُشرت على منصة "إنستغرام"، أوضح محمد أبو مغيصب، نائب المنسق الطبي للمنظمة في غزة، أن "نقاط توزيع الغذاء التي تدعمها إسرائيل تحولت إلى مناطق استهداف وقتل"، ما أسهم في تضاعف عدد الإصابات اليومية.
وأضاف أن النظام الصحي في غزة كان هشاً قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن ما تبقى منه الآن "مجرد هيكل بالكاد يعمل"، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الجرحى يفقدون حياتهم قبل الوصول إلى المستشفيات بسبب النقص الحاد في الخدمات الطبية والجراحية.
ووفق وزارة الصحة في غزة، استشهد منذ بدء إسرائيل تنفيذ خطة توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" في 27 مايو/أيار الماضي، ما لا يقل عن 1924 فلسطينياً من منتظري المساعدات، وأصيب أكثر من 14288 آخرين.
وشدد أبو مغيصب على أن المرافق الصحية المتبقية في غزة تشهد انهياراً متسارعاً في خدمات الجراحة والعناية المركزة، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار فوراً وضمان وصول الإمدادات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح والمنشآت الصحية في القطاع.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و897 شهيداً و155 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.