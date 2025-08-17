الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعاً للتصديق على خطة احتلال غزة وسط استعدادات عسكرية واسعة
يعقد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع قيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على الخطط الخاصة باحتلال مدينة غزة، وفق ما أوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد.
رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعاً للتصديق على خطة احتلال غزة وسط استعدادات عسكرية واسعة
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير / إعلام عبري
17 أغسطس 2025

وأوضحت الإذاعة أن الخطة لا تقتصر على إخلاء سكان المدينة، كما ورد في تقارير سابقة، بل تشمل أيضاً تطويق المدينة وتحقيق سيطرة عملياتية داخلها، ما يعني أن التوغل البري إلى قلب غزة قد يبدأ خلال الأسابيع المقبلة لتسريع الجدول الزمني المحدد.

وأضافت الإذاعة أن الجيش سيبدأ إخلاء السكان من المدينة، مشيرة إلى صعوبة استيعاب مئات آلاف النازحين في المناطق الإنسانية الحالية، الأمر الذي قد يضطر الجيش إلى الانسحاب من جزء من الأراضي التي يسيطر عليها جنوب القطاع لإنشاء "منطقة إنسانية جديدة" لاستقبال النازحين.

وعلى المستوى العسكري، سيشارك في العملية ما لا يقل عن أربع فرق نظامية، إلى جانب استدعاء ألوية احتياط، في إطار تنفيذ خطة التصديق عليها من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في 8 أغسطس/آب الجاري لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجياً بدءاً بمدينة غزة.

وبدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/آب هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، شمل نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار وتهجير قسري، وفق شهود عيان.

اختيارات المحرر

وتتضارب الأنباء بشأن حجم القوات المشاركة، إذ تشير تقارير إلى استدعاء 80–100 ألف عسكري احتياط، بينما قالت هيئة البث العبرية إن كل القوات النظامية ستشارك في غزة، مع تكليف قوات الاحتياط بمهمات في الجبهات الأخرى، استعداداً لتسريع العملية العسكرية واحتلال مدينة غزة بالكامل.

والجمعة، قالت هيئة البث، إن الجيش يستعد لتسريع "العملية العسكرية"، التي تهدف لاحتلال مدينة غزة، كما أعلن الجيش في اليوم ذاته بدء عمل "الفرقة 99" خلال الأيام الأخيرة في حي الزيتون.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و897 شهيداً و155 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us