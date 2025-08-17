وأوضحت الإذاعة أن الخطة لا تقتصر على إخلاء سكان المدينة، كما ورد في تقارير سابقة، بل تشمل أيضاً تطويق المدينة وتحقيق سيطرة عملياتية داخلها، ما يعني أن التوغل البري إلى قلب غزة قد يبدأ خلال الأسابيع المقبلة لتسريع الجدول الزمني المحدد.

وأضافت الإذاعة أن الجيش سيبدأ إخلاء السكان من المدينة، مشيرة إلى صعوبة استيعاب مئات آلاف النازحين في المناطق الإنسانية الحالية، الأمر الذي قد يضطر الجيش إلى الانسحاب من جزء من الأراضي التي يسيطر عليها جنوب القطاع لإنشاء "منطقة إنسانية جديدة" لاستقبال النازحين.

وعلى المستوى العسكري، سيشارك في العملية ما لا يقل عن أربع فرق نظامية، إلى جانب استدعاء ألوية احتياط، في إطار تنفيذ خطة التصديق عليها من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في 8 أغسطس/آب الجاري لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجياً بدءاً بمدينة غزة.

وبدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/آب هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، شمل نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار وتهجير قسري، وفق شهود عيان.