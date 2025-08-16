وقال ترمب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إن "ما حدث اليوم يجعلني لا أضطر إلى التفكير في ذلك الآن"، مضيفاً أنه قد ينظر في فرض هذه الرسوم بعد فترة قصيرة، لكنه اعتبر أن الاجتماع مع بوتين "سار على نحو جيد للغاية".

وفي السياق ذاته، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف اليوم السبت، أن مشاورات جديدة بين موسكو وواشنطن ستُعقد قريباً لمعالجة ما وصفه بـ"نقاط التوتر" في العلاقات الثنائية، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة بين البلدين، وفق ما نقلته كالة الأنباء الروسية "تاس".

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية السبت، بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق، بينها 10 طائرات فوق منطقة روستوف.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات واسعة باستخدام 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخ باليستي استهدفت مناطق متفرقة بينها سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 61 مسيرة.