سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يستبعد فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي مؤقتاً.. وتصاعد للهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة، فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار "خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".
لكن ترمب لم يستبعد اللجوء لخيار فرض الرسوم الجمركية خلال أسبوعين أو ثلاثة / AP
16 أغسطس 2025

وقال ترمب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إن "ما حدث اليوم يجعلني لا أضطر إلى التفكير في ذلك الآن"، مضيفاً أنه قد ينظر في فرض هذه الرسوم بعد فترة قصيرة، لكنه اعتبر أن الاجتماع مع بوتين "سار على نحو جيد للغاية".

وفي السياق ذاته، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف اليوم السبت، أن مشاورات جديدة بين موسكو وواشنطن ستُعقد قريباً لمعالجة ما وصفه بـ"نقاط التوتر" في العلاقات الثنائية، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة بين البلدين، وفق ما نقلته كالة الأنباء الروسية "تاس".

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية السبت، بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق، بينها 10 طائرات فوق منطقة روستوف.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات واسعة باستخدام 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخ باليستي استهدفت مناطق متفرقة بينها سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 61 مسيرة.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها الصباحي وقوع 139 اشتباكاً مع القوات الروسية على جبهات القتال، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومساء الجمعة، انتهى الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، الذي جرى تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام"، واستمر نحو ثلاث ساعات، بحثا خلاله وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
