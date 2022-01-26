سياسة
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الزوج شاب من العراق.. تفاصيل جديدة حول الزواج الأسطوري لابنة سلطان بروناي
بعد وصفه بـ"الأجنبي الوسيم ذي الشخصية الغامضة" كشفت مصادر إعلامية في محافظة نينوى شمالي العراق هوية الشاب الذي تزوّج ابنة سلطان بروناي، زاعمة أنه نجل الأكاديمي السابق في كلية الهندسة بجامعة الموصل د. نبيل محمود الهاشمي.
الزوج شاب من العراق.. تفاصيل جديدة حول الزواج الأسطوري لابنة سلطان بروناي
مصادر إعلامية تقول إن الشاب نجل أكاديمي عراقي هاجر إلى كندا في التسعينيات قبل أن ينتقل إلى بروناي
26 يناير 2022

كشفت مصادر إعلامية في محافظة نينوى شمالي العراق هوية الشاب الذي تزوّج ابنة سلطان بروناي، وقالت إنه ابن الأكاديمي السابق في كلية الهندسة بجامعة الموصل الدكتور نبيل محمود الهاشمي.

وأوضحت المصادر أن الهاشمي هاجر إلى كندا مطلع تسعينيات القرن الماضي وحصل على الجنسية الكندية، ثم استقر للعمل في بروناي حيث أنجب ابنه عبد الله الذي عاش هناك، حتى حصل على شهادة الهندسة.

وكانت صحيفة محلية في بروناي وصفت الشاب بأنه “أجنبي وسيم“، لكنه ظل شخصية غامضة.

وفي حفل فخم على مدار أسبوع كامل عقدت ابنة سلطان بروناي الواقعة في جنوب شرق آسيا، قرانها على الشاب المذكور.

وعُقد قران الأميرة فضيلة لوبول، 36 سنة، ابنة الملياردير السلطان حسن البلقية، 75 سنة، أحد أغنى رجال العالم، على الشاب أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي.

والعروس الأميرة فضيلة خريجة جامعة كينغستون هي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير.

وأُعلنت خطبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبدأت احتفالات الزفاف في 16 يناير/كانون الثاني، عندما أعطى السلطان مباركته رسمياً للزوجين. وأقيم الجزء الديني من الزفاف يوم الخميس الماضي.

وشهد الحفل الذي أقيم جزء منه بخاصة عقد القران في مسجد عمر علي سيف الدين، إعلان العريس نذوره أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط، بمن فيهم السلطان، الذي أدى دور ممثل ابنته في حفل الزفاف. وشهد الاحتفال 17 طلقة تحية.

واستمرت الاحتفالات الأحد مع احتفال (استادات بيرساندينغ بينجانتين ديراجا) في قاعة مطلية بالذهب في القصر الملكي.

وحظيت العروس في الحفل بدعم والديها وشقيقها الأمير متين (30 سنة)، وهو عسكري ونجم على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليونَي متابع على إنستغرام.

وأظهرت صور متداولة العروس والعريس بهيئة رائعة، إذ ارتديا ملابس باللونين الأبيض والفضي مزينة بالماس. وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج لامع.

وسلطان بروناي، الذي تقدر ثروته الصافية بـ20 مليار دولار، هو أيضاً رئيس وزراء البلاد، مما يمنحه السيطرة الكاملة على كيفية كسب البلاد. واعتلى العرش عام 1967 بعد تنازل والده السلطان السير الحاج عمر علي سيف الدين، وتزوج زوجته الأولى الملكة صالحة في نفس العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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