فارق الحياة الطفل ريان الحياة بعد أن علق داخل بئر جافة لنحو خمسة أيام.

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكّنت مساء السبت، من إخراج جسد الطفل من النفق الموصل إلى البئر التي علق فيها.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي بأنّه على إثر "الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام" أجرى الملك محمد السادس "اتصالاً هاتفياً مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

وجرت عملية إخراج الطفل من البئر وسط تكبير المواطنين وهتافهم "طلع البدر علينا" و"مولانا نسعى لرضاك وعلى بابك واقفين"، قبل أن يتبيّن أنّه قد فارق الحياة.

وكان الطفل ريان (5 سنوات) قد علق منذ ظهر الثلاثاء، لما يزيد عن مئة ساعة داخل بئر جافة بعمق 32 متراً، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

وحظي ريان بتضامن واسع في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، إذ أعرب الكثير من السياسيين والمشاهير والرياضيين والإعلاميين عن دعم الطفل والأمل في إنقاذه.