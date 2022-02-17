سياسة
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اكتشاف نادر لسمكة قرش شبح صغيرة.. ماذا تعرف عنها؟
اكتشف علماء في نيوزيلندا سمكة من نوع قرش الشبح النادر، في أثناء مسح أجروه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد.
اكتشاف نادر لسمكة قرش شبح صغيرة.. ماذا تعرف عنها؟
لا يُعرف كثير عن هذه الكائنات البحرية، لأنها عادة ما تعيش في أعماق تصل إلى أكثر من ستة آلاف قدم (1829 متراً). / Reuters
17 فبراير 2022

اكتشف علماء في نيوزيلندا سمكة من نوع قرش الشبح النادر، في أثناء مسح أجروه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد.

ولا تُعَدّ أسماك قرش الشبح، المعروفة باسم الكيميرا، من أسماك القرش حقاً، لكن ما يجمع بينهما هو أن الهيكل العظمي لكل منهما يتكون من الغضاريف لا العظام.

ولا يُعرف كثير عن هذه الكائنات البحرية، لأنها عادة ما تعيش في أعماق تصل إلى أكثر من ستة آلاف قدم (1829 متراً)، مما يصعّب الوصول إليها

وقالت بريت فينوتشي، الباحثة في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه والغلاف الجوي، الخميس "ما نعرفه عن هذه الأسماك عادة ما يكون من خلال الأسماك البالغة كبيرة الحجم، التي يبلغ طولها متراً أو متراً ونصفاً، لذا فإن العثور على واحدة في حجم راحة يدي هو أمر غير شائع بشكل لا يصدق".

وأضافت أنه عُثر على السمكة التي خرجت من بيضتها مؤخراً على عمق 1.2 كيلومتر، وأظهرت صور السمكة الصغيرة زعانف سوداء متصلة بجسم من الجلد الشفاف وذيلاً أبيض ناعماً وعينين سوداوين.

وقالت فينوتشي ضاحكة: "اعتقدت أن هذا رائع، ولكن الآخرين على متن القارب لم يعتقدوا ذلك، عرفت على الفور أنها كانت شيئاً مختلفاً لا نصادفه كثيراً، لذا أمسكت بها والتقطت لها بعض الصور التي انتشرت الآن على الإنترنت".

وأضافت أنه عادةً ما يُعثَر على صغار أسماك قرش الشبح في أعماق مختلفة عن تلك التي توجد بها الأسماك البالغة، وفي بعض الأحيان تبدو مختلفة في الشكل أيضاً.

وتنمو أجنَّة قرش الشبح في البيض الراقد على قاع البحر، وتتغذى على الصفار حتى تصبح جاهزة للفقس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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