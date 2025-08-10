وفي محاولة لتبرير جريمته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الشريف "شغل منصب قائد خلية في حماس، وكان يخطط لعمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل".

وأضاف الجيش في ادعاءاته: "لقد كشفنا في الماضي معلومات استخبارية ووثائق عديدة عُثر عليها داخل قطاع غزة أثبتت انتماء الشريف إلى صفوف حماس العسكرية، كما اثبتت الوثائق من جديد أنشطة الشريف الإرهابية التي حاولت الجزيرة التنصل منها".

وزعم الجيش أنه اتخذ قبل الغارة خطوات عديدة لتقليص إمكانية إصابة المدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى.

وكان الشريف نفى في بيان نشره عبر منصة إكس في يوليو/تموز الماضي، أي ارتباط له بأي توجهات سياسية، مؤكداً أنه يعمل صحفيّاً مهمته نقل الحقيقة كما هي على الأرض، بلا أي تحيز.

وقال مستنكراً حملات التهديد والتحريض ضده من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "قول الحقيقة في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة قاتلة، أصبح بنظر الاحتلال تهديداً".

“محاولة لإسكات الأصوات”