وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت منازل وتجمعات للمدنيين ومدارس تُستخدم مراكز إيواء، فضلاً عن خيام لمنتظري المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن مجازر جديدة بحق النازحين.

واستشهد مساء الجمعة 7 فلسطينيين جراء قصف استهدف خيمة داخل مدرسة "ماجدة وسيلة" وسط مدينة غزة، في ثاني استهداف لمركز إيواء خلال يوم واحد، فيما سبقت ذلك مجازر متفرقة أودت بحياة 35 فلسطينياً آخرين.

وفي شمال غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 7، بينهم طفلان، إثر قصف مدرسة "موسى بن نصير" التي كانت تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي المدينة، بينما استشهد فلسطينيان في غارتين على تجمعات مدنيين بحي التفاح، شرقي مدينة غزة .

كما استشهد 3 آخرون في حي الزيتون بمدينة غزة بينهم طفل بعد استهداف تجمع للمدنيين، في حين أدى قصف قرب مفترق الاتصالات بحي الرمال غربي مدينة غزة إلى استشهاد ثلاثة وإصابة 13 آخرين.

كذلك استُشهد 6 فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات الإنسانية برصاص قوات الاحتلال في محيط منطقة زيكيم غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

أما في جنوبي القطاع، فقد استُشهد 3 فلسطينيين جراء قصف على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، كما استُشهد فلسطينيان آخران شمال غربي رفح في أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر الإسعاف في غزة اليوم السبت، باستشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال، بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج.

كذلك استُشهد مساء الجمعة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم، فيما أدى قصف استهدف خيمة للنازحين فوق مبنى العيادة الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح إلى استشهاد اثنين وإصابة آخرين.

كما أسفر قصف جوي قرب معبر كيسوفيم عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينما استشهد رابع في غارة إسرائيلية استهدفت مفترق المطاحن شرقي دير البلح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن استهداف خيمة النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى يمثل الاعتداء الثالث عشر على المستشفى منذ بدء الحرب، معتبراً أن ذلك "يعكس إصراراً واضحاً على تدمير البنية الصحية في القطاع وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية كافة".

وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية "والدول المتواطئة"، المسؤولية الكاملة عن "جرائم الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري ووقف هذه الجرائم.

الأمم المتحدة: هجمات متعمدة على المساعدات