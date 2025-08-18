وأوضح نافارو في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين: "إذا أرادت الهند معاملتها كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، فعليها أن تبدأ في التصرف كشريك استراتيجي".

وأضاف: "تعمل الهند كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، إذ تحول النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة، مع منح موسكو الدولارات التي تحتاج إليها".

وكانت وزارة الخارجية الهندية ردت في وقت سابق على هذه الانتقادات، مؤكدة أن نيودلهي تتعرض لـ"انتقادات غير عادلة" بشأن شراء النفط الروسي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استيراد بضائع من موسكو.