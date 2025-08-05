جاء ذلك في كلمة اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع "الطاولة المستديرة التركي السوري" ضم وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية، رفعت حصار جيكلي أوغلو في العاصمة أنقرة.

وقال بولاط: "من الآن فصاعداً لن تقوم شاحناتنا بعمليات النقل التبادلي أو تبديل المقطورات على الحدود السورية، في الفترة القادمة ستصبح حلب مركزاً لوجستياً قوياً، وسيُعاد تفعيل ممرات النقل في سوريا".

وأضاف: "دخلنا مرحلة سيُستأنف فيها النقل العابر إلى دول الخليج، وستستفيد بلداننا من التجارة من خلال مجالات التعاون الناشئة".

وشدد بولاط على أن تركيا تعمل أيضاً على تعزيز القدرات اللوجستية في مجال النقل الجوي، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية للنقل وإعادة الإعمار.

وأكد استعداد بلاده لتقديم إسهامات قيمة في عملية التعافي وإعادة الإعمار وزيادة الإنتاج في سوريا.