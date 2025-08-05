تركيا
2 دقيقة قراءة
وزير التجارة التركي يعلن عن خطوات لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا
أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط عن استعداد بلاده لمساعدة سوريا في عملية التعافي وزيادة الإنتاج، مشيراً في هذا الإطار إلى خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة بين البلدين.
وزير التجارة التركي يعلن عن خطوات لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا
اجتماع "الطاولة المستديرة التركي السوري" في أنقرة / AA
5 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع "الطاولة المستديرة التركي السوري" ضم وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية، رفعت حصار جيكلي أوغلو في العاصمة أنقرة.

وقال بولاط: "من الآن فصاعداً لن تقوم شاحناتنا بعمليات النقل التبادلي أو تبديل المقطورات على الحدود السورية، في الفترة القادمة ستصبح حلب مركزاً لوجستياً قوياً، وسيُعاد تفعيل ممرات النقل في سوريا".

وأضاف: "دخلنا مرحلة سيُستأنف فيها النقل العابر إلى دول الخليج، وستستفيد بلداننا من التجارة من خلال مجالات التعاون الناشئة".

وشدد بولاط على أن تركيا تعمل أيضاً على تعزيز القدرات اللوجستية في مجال النقل الجوي، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية للنقل وإعادة الإعمار.

وأكد استعداد بلاده لتقديم إسهامات قيمة في عملية التعافي وإعادة الإعمار وزيادة الإنتاج في سوريا.

موصى به

وأعرب عن ثقته بأن الشركات التركية ستكون رائدة في سوريا بكفاءاتها وخبراتها في مختلف المجالات من التصنيع والبينة التحتية إلى الخدمات المصرفية والإنشاءات.

وذكر أن الزيارات المتبادلة والاتفاقيات ستساعد في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة على المنفعة المتبادلة، بالإضافة إلى أنها خطوة كبيرة في تعزيز البنية التحتية المؤسسية لغرف التجارة والصناعة في البلدين.

وأكد الوزير التركي استعداد أنقرة لبدء مفاوضات لإبرام "اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة" بين البلدين.

وفي وقت سابق، وقّعت تركيا وسوريا بروتوكولا لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة، بحضور بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us