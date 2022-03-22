سياسة
3 دقيقة قراءة
لقاء قمة ثلاثي بين السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ.. ماذا بحث؟
جمع لقاء بمدينة شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. ووفق الرئاسة المصرية تناول الثلاثي قضايا إقليمية ودولية، خصوصاً ما يتعلق باستقرار الأسواق وبالأمن الغذائي.
لقاء قمة ثلاثي بين السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ.. ماذا بحث؟
مصر أول دولة عربية وقّعَت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، أمَّا الإمارات فطبَّعت العلاقات في 2020 / AFP
22 مارس 2022

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء لقاءً ثلاثياً مع وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، حسب الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي في بيان، إن هذا اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، "خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي".

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن الزعماء الثلاثة "بحثوا العلاقات بين الدول الثلاث في ظل آخر التطورات العالمية والإقليمية وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الاجتماع الثلاثي "تناول تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبّي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية".

وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا على احتياجاتها من هذه السلعة التي تستوردها أساساً من البلدين.

كما تخشى تداعيات هذا الهجوم عموماً على أوضاعها الاقتصادية المعتمدة على الاستيراد بدرجة كبيرة.

وأعلن البنك المركزي المصري الاثنين خفض سعر الجنيه المصري بنسبة تقارب 17% في إطار مساعيه لمواجهة هذه التداعيات وتأمين اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتمويل احتياجات البلاد.

ووصل بن زايد وبينيت الاثنين إلى شرم الشيخ حيث عقد كل منهما لقاءً ثنائياً مع السيسي، وفق وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية.

وهذا أول لقاء قمة ثلاثي من نوعه بين البلدان الثلاثة.

وكانت مصر أول دولة عربية وقَّعَت معاهدة سلام مع، إسرائيل في عام 1979. أما الإمارات فطبَّعَت العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بينيت والسيسي بحثا الاثنين تقارير تفيد بأن إيران والدول الغربية اقتربت من إحياء الاتفاق النووي.

وتعارض إسرائيل بشدةٍ هذا الاتفاق بين إيران، عدوة إسرائيل اللدود، والقوى العظمى.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن الاتفاق بات قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us