"الحوثي" تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي وجيش الاحتلال يزعم اعتراضه
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، الخميس أن القوة الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" ما سبّب في تعليق حركة الملاحة.
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن (أرشيفية) / Reuters
14 أغسطس 2025

وعبر بيان متلفز، قال سريع “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققَت العملية هدفها بنجاح بفضل الله”.

وفجر الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان اعتراضه صاروخاً قال إنه أُطلق من اليمن، وقال: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أطلق من اليمن"، موضحاً أنّه "عملاً بالبروتوكول المتّبع، لم يجرِ تفعيل صفارات الإنذار". 

فيما أفاد سكان في وسط إسرائيل بسماع دوي انفجارات، رغم عدم تفعيل صفارات الإنذار. وبعد نحو 20 دقيقة من الإعلان الأول، أكد جيش الاحتلال أن الصاروخ جرى اعتراضه بنجاح، حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ أربع هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع داخل إسرائيل، مؤكدة أن الهجمات حققت أهدافها.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الحوثيون إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، يُعترض معظمها.

كما ينفذون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في إطار ما يصفونه بدعم الفلسطينيين في غزة. وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بقصف مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و722 شهيداً و154 ألفاً و525 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصاً، بينهم 106 أطفال.



مصدر:TRT Arabi
