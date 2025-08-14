وعبر بيان متلفز، قال سريع “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققَت العملية هدفها بنجاح بفضل الله”.

وفجر الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان اعتراضه صاروخاً قال إنه أُطلق من اليمن، وقال: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أطلق من اليمن"، موضحاً أنّه "عملاً بالبروتوكول المتّبع، لم يجرِ تفعيل صفارات الإنذار".

فيما أفاد سكان في وسط إسرائيل بسماع دوي انفجارات، رغم عدم تفعيل صفارات الإنذار. وبعد نحو 20 دقيقة من الإعلان الأول، أكد جيش الاحتلال أن الصاروخ جرى اعتراضه بنجاح، حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ أربع هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع داخل إسرائيل، مؤكدة أن الهجمات حققت أهدافها.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الحوثيون إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، يُعترض معظمها.