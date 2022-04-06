أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، الثلاثاء، خطة للتعاون على تطوير أسلحة فرط صوتية ومضادة للفرط صوتية.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع افتراضي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كجزء من الاتفاق الأمني الثلاثي الناشئ بين الدول الثلاث والمعروف باسم "أوكوس".

وقال الزعماء، في بيان مشترك، إنه بالإضافة إلى توسيع الاتفاق ليشمل تطوير الأسلحة فرط الصوتية، سيتعاونون في قدرات الحرب الإلكترونية، وسيعززون "تبادل المعلومات" و"يعمّقون التعاون في الابتكار الدفاعي".

وذكر البيان أن هذه "المبادرات ستُضاف إلى جهودنا الحالية لتعميق التعاون في القدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والقدرات الإضافية تحت سطح البحر".

وتابع: "مع تقدّم عملنا في هذه القدرات الدفاعية والأمنية الحيوية وغيرها، سنسعى للحصول على فرص لإشراك الحلفاء والشركاء المقربين".

تجدر الإشارة إلى أن دول أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا أعلنت، العام الماضي، تحالفاً ثلاثياً تحت اسم "أوكوس"، يُنظر إليه على أنها محاولة أخرى لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتزايد في المنطقة.

وأثارت الاتفاقية حفيظة عدة دول على رأسها، الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وحذّرت الصين من أن التحالف يخاطر "بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي، وتكثيف سباق التسلح".