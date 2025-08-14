ووفق التقرير، يجري الترويج لهذا التعيين من خلال جهود تشمل إدارة ترمب، ودعم من رجل أعمال عمل سابقاً عضواً في جماعة ضغط في الولايات المتحدة.

وتقوم الخطة المعلنة على شعار "لا وجود لبقايا من حماس أو الجهاد الإسلامي"، إلى جانب حزمة استثمارات تفوق 50 مليار دولار. وقال حليله لـ"شومريم": "لقد حددنا دولاً خليجية مستعدة للاستثمار".

وحسب ما أورده "شومريم"، فإن الأشهر الماضية شهدت تحركات خلف الكواليس لتعيين حليله حاكماً جديداً للقطاع.

وتشير المحادثات التي أجراها الموقع مع مسؤولين ضالعين في الملف، بالإضافة إلى وثائق مقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المساعي تتركز على اختيار شخصية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول أمريكي وإسرائيلي، بما يوفر حلاً لسؤال من سيدير غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

ومن أبرز الداعمين لهذه المبادرة، شخصية مثيرة للجدل هي آري بن مناشيه، وهو إسرائيلي وعضو لوبي سابق يقيم حالياً في كندا، ويؤكد لـ"شومريم" أن المبادرة اكتسبت زخماً مؤخراً بفضل اجتماعات في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليله مع مسؤولين مصريين.

ويوضح تقرير "شومريم" أن حليله، وهو خبير اقتصادي بالتأهيل، يعد من أبرز الأسماء في الأوساط السياسية والاقتصادية الفلسطينية، إذ شغل سلسلة مناصب عليا في السلطة الفلسطينية، إلى جانب نشاطات واسعة في القطاع الخاص.

ففي عام 2005، تولى منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، وعمل وكيلاً مساعداً لوزارة الاقتصاد والتجارة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في فلسطين، ورئيس بورصة فلسطين، ورئيس مجلس إدارة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وكان عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة الفلسطينية.

ويرتبط حليله، حسب "شومريم"، بعلاقة وثيقة برجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشار المصري، صاحب مشروع مدينة روابي، كما يتمتع بعلاقات متينة مع إدارة ترمب.

ويشير تقرير "شومريم" إلى أن وثائق مقدمة لوزارة العدل الأمريكية تظهر أن بن مناشيه سجل نفسه قبل عدة أشهر كـ"لوبي" لصالح حليله، بهدف التأثير في صانعي القرار في واشنطن لدعم ترشيحه لحكم غزة.

وتستند المبادرة إلى فرضية أن جميع الأطراف المعنية تفضل إدارة غزة من قبل شخصية فلسطينية مدعومة أمريكياً وعربياً عبر جامعة الدول العربية.

ووفق "شومريم"، فإن هذه المبادرة انطلقت لأول مرة في أواخر ولاية الرئيس جو بايدن، لكنها لم تحظَ بالزخم إلا بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض.

وتشير وثائق منفصلة، قُدمت الأسبوع الماضي لوزارة العدل الأمريكية، إلى أن بن مناشيه ناقش الخطة مع مسؤولين إقليميين، إلى جانب أطراف أخرى، في إطار مساعٍ لتأمين دعم إقليمي ودولي للمشروع.

عنصر موساد يدعم الخطة

آري بن مناشيه، حسب ما أورده تقرير "شومريم"، هو إسرائيلي وُلد في إيران وخدم سابقاً في قوات الاستخبارات الإسرائيلية، ويُعد من الشخصيات المثيرة للجدل التي ورد اسمها في العديد من التقارير الإخبارية على مدار عقود.

وتشير المزاعم إلى ضلوعه في فضيحة إيران–كونترا خلال ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ وُجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة قبل أن يُبرّأ لاحقاً.

بعد ذلك، هاجر إلى أستراليا ثم إلى كندا، وادّعى أنه عمل لصالح جهاز الموساد ولرئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير، وهي ادعاءات نفتها إسرائيل رسمياً.

ويضيف تقرير "شومريم" أن بن مناشيه، ومنذ تسجيله كعضو لوبي في الولايات المتحدة، تعامل مع قائمة عملاء بارزين شملت الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي والمجلس العسكري في ميانمار.

ووفقاً لوثائق قدمها إلى وزارة العدل الأمريكية، فإن قائمة عملائه الحالية تضم حكومات قرغيزستان والكونغو وفانواتو، إلى جانب رئيس بوركينا فاسو والنظام في السودان.

وفي مقابلة مع "شومريم"، أكد بن مناشيه وقوفه وراء المبادرة الرامية لتعيين سمير حليله حاكمًا لغزة، موضحاً أنه يرى في الأمر أهمية تتجاوز المصالح التجارية.