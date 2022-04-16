سياسة
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غداة تحذيرها بتكثيف الهجمات.. روسيا تعلن تدمير مصنع مدرعات في كييف
نفذت القوات الروسية هجوماً صاروخياً مستمراً على عدة مناطق ومنشآت بالعاصمة الأوكرانية كييف باستخدام أسلحة عالية الدقة. ودعت في الأثناء السلطات الأوكرانية المواطنين لتوخي الحذر.
غداة تحذيرها بتكثيف الهجمات.. روسيا تعلن تدمير مصنع مدرعات في كييف
روسيا تشن ضربات صاروخية متواصلة على كييف / AA
16 أبريل 2022

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن روسيا دمرت مباني إنتاج في مصنع للعربات المدرعة بالعاصمة الأوكرانية كييف ومنشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف.

وأضافت الوكالة أن الضربات نُفذت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

كما نقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا أسقطت أيضاً طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركيف أوبلاست بشرق أوكرانيا.

وقال مراسل TRT عربي في مدينة لفيف الأوكرانية إن وتيرة القصف الروسي زادت بشكل ملحوظ الليلة الماضية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا، عقب تحذيرات أطلقتها روسيا.

ومن جانبه قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته على منصة تلغرام، إن انفجارات حدثت في حي درانيتسكي بالمدينة، وإن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى المنطقة.

ودعا أهالي كييف لأخذ تحذيرات القصف الجوي على محمل الجد، ونصح النازحين عن المدينة بعدم العودة في الوقت الراهن والبقاء في مناطق أكثر أمناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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