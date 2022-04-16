نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن روسيا دمرت مباني إنتاج في مصنع للعربات المدرعة بالعاصمة الأوكرانية كييف ومنشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف.

وأضافت الوكالة أن الضربات نُفذت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

كما نقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا أسقطت أيضاً طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركيف أوبلاست بشرق أوكرانيا.

وقال مراسل TRT عربي في مدينة لفيف الأوكرانية إن وتيرة القصف الروسي زادت بشكل ملحوظ الليلة الماضية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا، عقب تحذيرات أطلقتها روسيا.

ومن جانبه قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته على منصة تلغرام، إن انفجارات حدثت في حي درانيتسكي بالمدينة، وإن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى المنطقة.

ودعا أهالي كييف لأخذ تحذيرات القصف الجوي على محمل الجد، ونصح النازحين عن المدينة بعدم العودة في الوقت الراهن والبقاء في مناطق أكثر أمناً.