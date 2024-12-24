وقال يرلي قايا، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول، إن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وأفاد يرلي قايا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بالسماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

كما أعلن الوزير التركي إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.

وقال يرلي قايا إن 763 ألفاً و443 سورياً عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ عام 2017، بينما بلغ عدد العائدين إلى سوريا في آخر أسبوعين أكثر 25 ألف شخص.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.