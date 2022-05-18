سياسة
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احتجاجاً على شعار يدعم المثليين.. لاعب فريق باريس سان جيرمان يغيب عن مباراة
رفض إدريسا غي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، المشاركة في مباراة تجنباً لارتداء قميص الفريق الفرنسي الذي يحمل شعاراً يدعم حقوق مجتمع الميم. وكان المدير الفني للفريق، برر غياب نجم خط الوسط عن المباراة "بأسباب شخصية". تعرّف التفاصيل.
احتجاجاً على شعار يدعم المثليين.. لاعب فريق باريس سان جيرمان يغيب عن مباراة
الرئيس السنغالي أعرب عن دعمه للاعب باريس سان جيرمان وكتب في تغريدة موجزة عبر تويتر:  أنا أدعم إدريسا غانا غيي / AFP
18 مايو 2022

رفض إدريسا غي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، المشاركة في مباراة لفريقه، تجنباً لارتداء قميص الفريق الفرنسي الذي يحمل شعاراً يدعم حقوق مجتمع الميم، الذي يضم المثليين والعابرين جنسياً.

وتغيب اللاعب السنغالي عن تشكيلة الفريق في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي، أمام مونبلييه وانتهت بفوز باريس سان جيرمان 4-0.

وكان المدير الفني للفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، برر غياب نجم خط الوسط عن المباراة "لأسباب شخصية".

ووفق تقارير فرنسية فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب من إدريسا غي توضيح موقفه.

في المقابل دُشنت حملة دعم غير مسبوقة للنجم السنغالي على مواقع التواصل وتصدر هاشتاغ باللغة الإنجليزية على موقع تويتر “WeareallIdrissa#” أي “كلنا إدريسا” بعدما رفض خوض المباراة الماضية من الدوري الفرنسي.

كما أعرب الرئيس السنغالي، ماكي سال، عن دعمه المواطن ولاعب باريس سان جيرمان، وكتب في تغريدة موجزة عبر تويتر، "أنا أدعم إدريسا غانا غيي. يجب احترام قناعاته الدينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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