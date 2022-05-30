سياسة
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نائب الأمين العام لـ"الناتو": من حق الحلف الانتشار بأوروبا الشرقية
قال نائب الأمين العام لحلف الناتو إن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا "أفرغت" القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو من مضمونه، معتبراً أن الحلف في حل من التزاماته السابقة لعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية.
نائب الأمين العام لـ"الناتو": من حق الحلف الانتشار بأوروبا الشرقية
نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: الحلف في حل من التزاماته السابقة لعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية / Reuters
30 مايو 2022

اعتبر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أن الحلف في حل من التزاماته السابقة لعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية.

وأفاد ميرتشيا جيوانا لوكالة الصحافة الفرنسية بأن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا "أفرغت" القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو من مضمونه.

وتوافق الطرفان بموجب القانون التأسيسي الموقع عام 1997 على العمل "لمنع أي تحشيد للقوات التقليدية يشكل تهديداً محتملاً في مناطق متفق عليها في أوروبا تشمل أوروبا الوسطى والشرقية".

وقال جيوانا في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: "اتخذوا قرارات وتعهدات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه الآن، وأيضاً بإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه".

وأضاف: "أعتقد أن هذا القانون التأسيسي هو مبدئياً معطل بسبب روسيا"، مشيراً إلى أن روسيا ابتعدت فعلياً عن شروط اتفاقية عام 1997.

وأكد جيوانا: "الآن لا قيود على أن يكون لدينا وجود قوي في الجناح الشرقي وضمان أن كل بوصة من أراضي الناتو محمية بموجب البند الخامس وحلفائنا".

وينص البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي اعتداء مسلح ضد عضو أو عدة أعضاء من الحلف في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد عدواناً عليهم جميعاً.

ولم يذكر جيوانا تفاصيل عن أي نشر مخطط له لقوات، لكنه توقع "وجوداً قوياً ومرناً ومستديماً".

وعام 2017 نشر حلف شمال الأطلسي مجموعات تكتيكية متعددة الجنسيات في دول البلطيق وبولندا إجراءً رادعاً، وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير عززها.

ودعت دول البلطيق لوجود أكبر لحلفائها في المنطقة، بما في ذلك تطوير الألوية لتحل محل المجموعات التكتيكية الصغرى.

وسيجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في يونيو/حزيران لمناقشة هذه المسألة وغيرها، كما سيعقد قادة الدول الأعضاء في الحلف قمة في مدريد لإقرار أي تعديلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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