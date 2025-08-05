واستشهد 6 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاتهم قرب مركز التوزيع في محيط محور نتساريم وسط القطاع.

وقبل ذلك، استشهد 14 فلسطينياً في هجمات متفرقة على القطاع، من بينهم 5 في قصف إسرائيلي استهدف خياماً للنازحين في مخيم أطياف بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس (جنوب).

كما استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة توزيع المساعدات في شارع الطينة جنوبي خان يونس.

ومنذ بدء عمل هذه الآلية في 27 مايو/أيار الماضي، وصل عدد الشهداء إلى ألف و516 فلسطينياً، وأكثر من 10 آلاف و67 مصاباً، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكرر النار على منتظري المساعدات، بحسب آخر معطيات وزارة الصحة في غزة.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد فلسطينيان بينهما سيدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف منطقة أبو معلا غربي المخيم الجديد في مخيم النصيرات للاجئين.

وفي مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين، استهدفت الأولى شقة سكنية في أبراج المقوسي (غرب)، والثانية شقة سكنية قرب بنك فلسطين في شارع النصر (غرب).

كما أصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع النفق، وشقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

انتشار متلازمة غيلان باريه

في الأثناء، أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، في بيان اليوم الثلاثاء، تسجيل 95 إصابة بمتلازمة غيلان باريه النادرة خلال "مدة قصيرة"، بينهم 45 طفلاً، في حين أن المعدل الطبيعي للإصابة بها لا يتجاوز حالة واحدة سنوياً.

وقال البرش إنّ هذه المتلازمة التي تصنَّف ضِمن "الأمراض النادرة، باتت تنتشر بشكل مقلق في قطاع غزة، خصوصاً بين الأطفال".

وأشار إلى أن هذه المتلازمة تبدأ "بفقدان مفاجئ في القدرة على تحريك العضلات، إذ تُصيب الأطراف السفلية أولاً ومن ثم تمتد إلى الأعلى، وقد تتسبب بصعوبة في التنفس تؤدي إلى الوفاة".​​​​​​​

وفي 22 يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 45 حالة "شلل رخو حاد" في القطاع خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، في ارتفاع غير مسبوق بسبب تدهور الأوضاع البيئية والصحية وسوء التغذية.