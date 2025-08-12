ومن اليونان وفرنسا إلى إيطاليا وبلجيكا، بادر عمال محليون إلى منع تحميل هذه المعدات. ونقل التقرير عن ممثل منظمة فرنسية معارضة للاحتلال الإسرائيلي قوله: "عمّال الميناء رفضوا تحميل الحاويات"، حتى إن شحنة في باريس أوقفت بعد إبلاغ النقابات بأنها تتضمن معدات عسكرية متجهة إلى تل أبيب.

وفي حادثة بارزة وثّقها تقرير مجلة شومريم، شهد ميناء فوس-سور-مير القريب من مرسيليا- أحد أكثر المواني ازدحاماً في فرنسا- عملية تفتيش واسعة بين آلاف الحاويات، بحثاً عن مجموعة صناديق كانت مخصصة للإرسال إلى إسرائيل وتحتوي على مكونات أسلحة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها العمال، كان من المقرر تحميل الصناديق على السفينة Contship Era. وبسبب الشكوك في إمكانية العثور على المكونات، تواصلت لجنة عمال الميناء مع نظرائهم في ميناء جنوى الإيطالي -الذي كانت السفينة ستتوقف فيه- لطلب منع الشحنة، فاستجاب العمال الإيطاليون على الفور.

كما يروي التقرير الصحفي لشومريم أن اتحاد المحامين الفرنسي JURDI انضم إلى هذه الجهود، ولجأ إلى المحكمة المحلية، ما أدى إلى تأخير السفينة عدة أيام قبل أن تغادر إلى إسرائيل بدون الشحنة. ولا يُعرف مصير الصناديق لاحقاً، لكن يُرجح أنها أُعيدت إلى المرسل.

وقال المحامي وعضو الاتحاد ألفونسو دورادو للمجلة: "عمّال الميناء رفضوا تحميل الحاويات... هذا انتصار صغير لنا".

ويشير تحقيق شومريم إلى أن عمال المواني الفرنسيين ليسوا وحدهم في هذه التحركات؛ إذ أعلنت نقابات في إيطاليا واليونان وبلجيكا والمغرب والسويد نيتها وقف شحنات الأسلحة أو مكوناتها إلى إسرائيل، وفي حالات عديدة نُفّذ ذلك على الأرض.

وترافقت هذه الموجة مع حظر فرضته بعض الدول على بيع السلاح لإسرائيل أو نقله عبر أراضيها، فضلاً عن تهديد الحوثيين الذي يعرقل وصول الشحنات من آسيا، ما شكّل ضغطاً كبيراً على سلاسل الإمداد الإسرائيلية التي تواجه قيوداً حتى في الأوضاع العادية.

ووفق ما نقلته مجلة شومريم عن مصدر إسرائيلي مطلع، فإن الإنتاج العسكري الإسرائيلي يعتمد على سلاسل إمداد معقدة، وأي تعطيل حتى لو تعلق بمكوّن صغير يمكن أن يسبب تأخيرات طويلة ذات تبعات استراتيجية.

من فرنسا إلى اليونان وبلجيكا… اتساع رقعة الاحتجاجات

بحسب تقرير مجلة شومريم، بدأت عمليات وقف الشحنات في فوس-سور-مير منذ أبريل/نيسان الماضي، عندما فحص العمال شحنة اشتبهوا بأنها تحتوي على مكونات لمقاتلات حربية. ولا يُعرف مصير تلك الشحنة، لكن عقب الحادث أعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك أنها ستوقف رسو بعض خطوطها في الميناء، على الأرجح تلك المتجهة إلى إسرائيل.

وأكد متحدث باسم الشركة إلغاء التوقف لبعض الخطوط، لكنه نفى أن يكون ذلك بسبب الحادث، مشيراً إلى أن الهدف هو تحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي منتصف يوليو/تموز، أعلن اتحاد عمال ميناء بيريوس اليوناني ENEDEP –كما أوردت شومريم– أن أفراده رفضوا تفريغ شحنة فولاذ للاستخدام العسكري كانت متجهة إلى إسرائيل، وكان من المقرر نقلها من سفينة إلى أخرى، كما شارك مئات العمال في احتجاج بالميناء.

وفي بلجيكا، طالبت أربعة اتحادات مهنية بوقف شحنة مكونات يُزعم أنها كانت متجهة إلى مصنع لإنتاج أجزاء من دبابة "الميركافا"، وكان من المقرر مرورها عبر ميناء أنتويرب، ثاني أكبر مواني أوروبا. أما في السويد، فقد صوّت 68% من أعضاء اتحاد عمال المواني في يناير/كانون الثاني لمصلحة فرض مقاطعة على جميع الشحنات العسكرية من إسرائيل وإليها.