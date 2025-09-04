وأوضح "مركز عمليات طوارئ الصحة" التابع لوزارة الصحة في بيانات متفرقة أن الغارات الجوية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية أسفرت عن قتيل في كل من بلدات الطيبة وشبعا وياطر، بمحافظة النبطية والخرايب بمحافظة الجنوب، إضافة إلى إصابات متفاوتة.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخص خامس من الجنسية السورية، نتيجة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون، جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات الطفيفة.
وتزامنت الغارات الجوية مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بلدات السكسكية، الصرفند، أنصارية وعدلون. كما نُفذت غارات على أطراف بلدات الخرايب، كوثرية الرز، والوادي بين الزرارية وأنصار، من دون تسجيل إصابات إضافية.
وفي بلدة حولا بقضاء مرجعيون، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية خلال نقل عدد من السكان أثاث منازلهم، من دون أن تسفر عن إصابات. كما استهدفت طائرة مسيّرة سيارة وسط بلدة ياطر، ولم تتضح نتائج الهجوم على الفور.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين.
ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله وإسرائيل، خرقته الأخيرة أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 262 قتيلاً و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.