وأوضح "مركز عمليات طوارئ الصحة" التابع لوزارة الصحة في بيانات متفرقة أن الغارات الجوية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية أسفرت عن قتيل في كل من بلدات الطيبة وشبعا وياطر، بمحافظة النبطية والخرايب بمحافظة الجنوب، إضافة إلى إصابات متفاوتة.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخص خامس من الجنسية السورية، نتيجة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون، جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات الطفيفة.

وتزامنت الغارات الجوية مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بلدات السكسكية، الصرفند، أنصارية وعدلون. كما نُفذت غارات على أطراف بلدات الخرايب، كوثرية الرز، والوادي بين الزرارية وأنصار، من دون تسجيل إصابات إضافية.

وفي بلدة حولا بقضاء مرجعيون، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية خلال نقل عدد من السكان أثاث منازلهم، من دون أن تسفر عن إصابات. كما استهدفت طائرة مسيّرة سيارة وسط بلدة ياطر، ولم تتضح نتائج الهجوم على الفور.