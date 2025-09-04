سياسة
2 دقيقة قراءة
5 قتلى وعدد من الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، إثر سلسلة غارات شنّها جيش الاحتلال على عدد من البلدات جنوبي البلاد، بينما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في وقت لاحق بسقوط قتيل خامس.
5 قتلى وعدد من الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
صورة أرشيفية لغارة إسرائيلية على جنوب لبنان / Reuters
4 سبتمبر 2025

وأوضح "مركز عمليات طوارئ الصحة" التابع لوزارة الصحة في بيانات متفرقة أن الغارات الجوية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية أسفرت عن قتيل في كل من بلدات الطيبة وشبعا وياطر، بمحافظة النبطية والخرايب بمحافظة الجنوب، إضافة إلى إصابات متفاوتة.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخص خامس من الجنسية السورية، نتيجة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون، جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات الطفيفة.

وتزامنت الغارات الجوية مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بلدات السكسكية، الصرفند، أنصارية وعدلون. كما نُفذت غارات على أطراف بلدات الخرايب، كوثرية الرز، والوادي بين الزرارية وأنصار، من دون تسجيل إصابات إضافية.

وفي بلدة حولا بقضاء مرجعيون، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية خلال نقل عدد من السكان أثاث منازلهم، من دون أن تسفر عن إصابات. كما استهدفت طائرة مسيّرة سيارة وسط بلدة ياطر، ولم تتضح نتائج الهجوم على الفور.

اختيارات المحرر

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله وإسرائيل، خرقته الأخيرة أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 262 قتيلاً و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us