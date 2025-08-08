ففي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن حمزة إبراهيم عميرة على هدم منزله ذاتياً في بلدة صور باهر جنوب المدينة، ما أدى إلى تشريد 16 فرداً من أفراد أسرته، حسب ما نقلته "وفا" عن مصادر محلية.

وفي محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم في بلدة زيتا، وهم: خالد أسامة أبو العز، إبراهيم أبو العز، أسيد عفيف، أكرم شرقية، وثائر شرقية، وفقًا لما أوردته "وفا" نقلاً عن مصادر محلية.

وفي محافظة نابلس، أفادت "وفا" أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد جهاد مشه من مخيم بلاطة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن جرافة تابعة للمستوطنين شرعت منذ فجر اليوم بأعمال تجريف في أراضي قرية سالم شرق المدينة، في منطقة مطلة على سهل بيت دجن وبيت فوريك، في محاولة لتوسيع المستوطنات المقامة على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وفي موقع آخر جنوب نابلس، شرعت جرافات استيطانية في شق طرق جديدة في أراضٍ تتبع بلدية قبلان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"وفا"، في خطوة تهدف لتسهيل تمدد المستوطنات وربطها ببؤر استيطانية قريبة.

أما في مدينة جنين، فقد حاصرت قوة خاصة إسرائيلية منزل عائلة باسم زيدان في منطقة جبل أبو ظهير، وأجبرت العائلة على إخلائه باستخدام مكبرات الصوت، قبل أن تطلق قنابل صوت وتعتقل الشاب حمادة زيدان، بحسب ما أفادت به "وفا".

وأشارت الوكالة إلى أن جنين تشهد عدواناً إسرائيلياً متواصلاً لليوم الـ200، أسفر حتى الآن عن استشهاد 45 فلسطينياً واعتقال العشرات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم عشرات المستوطنين قرية المغير شمال شرق المدينة، وتمركزوا في منطقة سهل مرج سيع، حيث تصدى لهم الأهالي، وفق "وفا".