ففي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن حمزة إبراهيم عميرة على هدم منزله ذاتياً في بلدة صور باهر جنوب المدينة، ما أدى إلى تشريد 16 فرداً من أفراد أسرته، حسب ما نقلته "وفا" عن مصادر محلية.
وفي محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم في بلدة زيتا، وهم: خالد أسامة أبو العز، إبراهيم أبو العز، أسيد عفيف، أكرم شرقية، وثائر شرقية، وفقًا لما أوردته "وفا" نقلاً عن مصادر محلية.
وفي محافظة نابلس، أفادت "وفا" أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد جهاد مشه من مخيم بلاطة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن جرافة تابعة للمستوطنين شرعت منذ فجر اليوم بأعمال تجريف في أراضي قرية سالم شرق المدينة، في منطقة مطلة على سهل بيت دجن وبيت فوريك، في محاولة لتوسيع المستوطنات المقامة على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وفي موقع آخر جنوب نابلس، شرعت جرافات استيطانية في شق طرق جديدة في أراضٍ تتبع بلدية قبلان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"وفا"، في خطوة تهدف لتسهيل تمدد المستوطنات وربطها ببؤر استيطانية قريبة.
أما في مدينة جنين، فقد حاصرت قوة خاصة إسرائيلية منزل عائلة باسم زيدان في منطقة جبل أبو ظهير، وأجبرت العائلة على إخلائه باستخدام مكبرات الصوت، قبل أن تطلق قنابل صوت وتعتقل الشاب حمادة زيدان، بحسب ما أفادت به "وفا".
وأشارت الوكالة إلى أن جنين تشهد عدواناً إسرائيلياً متواصلاً لليوم الـ200، أسفر حتى الآن عن استشهاد 45 فلسطينياً واعتقال العشرات.
وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم عشرات المستوطنين قرية المغير شمال شرق المدينة، وتمركزوا في منطقة سهل مرج سيع، حيث تصدى لهم الأهالي، وفق "وفا".
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بالتزامن مع الهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.
وفي الجنوب، أفادت "وفا" بأن مستوطنين نفذوا أعمال تجريف في أراضٍ تابعة لبلدة دورا بمحافظة الخليل، كما تجمع عدد كبير منهم في منطقة الحمرة قرب قرية التوانة في مسافر يطا، ونظموا مسيرة استفزازية نصبوا خلالها غرفة متنقلة في الموقع، في سياق تكريس الوجود الاستيطاني في المنطقة المهددة بالتهجير.
والاثنين، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال يوليو/تموز الماضي، ألفاً و821 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بينها 466 اعتداء نفذه مستوطنون، أدّت إلى مقتل 4 فلسطينيين.
وأشارت في تقريرها الشهري إلى محاولة المستوطنين إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، ودراسة الجهات الإسرائيلية المختصة 39 مخططاً هيكلياً لصالح المستوطنات في الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنُّ، بدعم أمريكي إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.