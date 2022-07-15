سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية.. رصد أول إصابة بجدري القرود لشخص قادم من الخارج
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القرود لدى شخص قادم من الخارج، مؤكدة أن الأعراض لم تظهر حتى الآن على مخالطيه.
السعودية.. رصد أول إصابة بجدري القرود لشخص قادم من الخارج
السعودية.. رصد أول إصابة بجدري القرود لشخص قادم من الخارج / AA
15 يوليو 2022

كشفت وزارة الصحة السعودية الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

فيما أكدت وسائل إعلام سعودية بينها أنها الحالة الأولى التي تظهر في البلاد من دون توضيح جنسية حامل المرض.

وطمأنت الوزارة بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يجري رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور.

وفي 7 يوليو/تموز 2022 أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيلها أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القرود وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us