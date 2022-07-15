كشفت وزارة الصحة السعودية الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

فيما أكدت وسائل إعلام سعودية بينها أنها الحالة الأولى التي تظهر في البلاد من دون توضيح جنسية حامل المرض.

وطمأنت الوزارة بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يجري رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور.

وفي 7 يوليو/تموز 2022 أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيلها أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القرود وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في جميع أنحاء العالم.