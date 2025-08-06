جاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة التونسية الاثنين، نظمته "منصة التنسيق المشترك من أجل فلسطين"، وهي تجمع لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية.

ووفق المنظمين، يضم الأسطول المرتقب عشرات القوارب من 44 دولة حول العالم، ويُعد الأكبر من نوعه في التاريخ، بمشاركة آلاف النشطاء ضمن مبادرة "أسطول الصمود العالمي"، التي توحّد أربع حركات دولية هي: "أسطول صمود المغرب العربي"، و"الحركة العالمية من أجل غزة"، و"تحالف أسطول الحرية"، و"صمود نوسانتارا".

وقالت هيفاء منصوري، إحدى منسقات الأسطول، إن الهدف من التحرك هو "كسر الحصار غير القانوني على غزة، وفتح ممر إنساني آمن لإيصال المساعدات، ومواجهة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني". ومن المقرر أن تنطلق أولى القوافل من الموانئ الإسبانية في 31 أغسطس/آب الجاري، تليها قافلة ثانية من المواني التونسية في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.