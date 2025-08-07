منذ 19 ساعات
واستقبل الرئيس أردوغان، سونكو، عند وصوله إلى مدخل المجمع الرئاسي في العاصمة التركية، وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية لمنصة الشرف.
وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف السنغالي، وقدّم كل زعيم وفد بلاده للآخر، ثم التقطا صوراً تذكارية أمام عدسات وسائل الإعلام.
موصى به
وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، انتقل أردوغان وسونكو إلى مبنى المجمع الرئاسي لإجراء مباحثات ثنائية، ثم ترأسا اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين.
ومن المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً ومراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.