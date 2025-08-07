تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان يستقبل رئيس وزراء السنغال بمراسم رسمية
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، في العاصمة أنقرة بمراسم رسمية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستقبل رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، بمراسم رسمية في أنقرة. / AA
منذ 19 ساعات

واستقبل الرئيس أردوغان، سونكو، عند وصوله إلى مدخل المجمع الرئاسي في العاصمة التركية، وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية لمنصة الشرف.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف السنغالي، وقدّم كل زعيم وفد بلاده للآخر، ثم التقطا صوراً تذكارية أمام عدسات وسائل الإعلام.

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، انتقل أردوغان وسونكو إلى مبنى المجمع الرئاسي لإجراء مباحثات ثنائية، ثم ترأسا اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً ومراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

مصدر:TRT ARABI
