واستقبل الرئيس أردوغان، سونكو، عند وصوله إلى مدخل المجمع الرئاسي في العاصمة التركية، وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية لمنصة الشرف.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف السنغالي، وقدّم كل زعيم وفد بلاده للآخر، ثم التقطا صوراً تذكارية أمام عدسات وسائل الإعلام.