وأوضح نجم أن القرار النهائي صدر عن قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال، أمير أرزاني، عقب إبعاد الشيخ حسين لمدة ثمانية أيام سابقة.

وأشار إلى أن سبب الإبعاد يعود إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ حسين في المسجد الأقصى، التي استنكر فيها سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أفادت في 25 يوليو/تموز الماضي باعتقال الشرطة الإسرائيلية للشيخ حسين داخل باحات المسجد الأقصى، وأظهرت صور لحظة اقتياده إلى باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

يشار أيضاً إلى أن الشيخ حسين كان قد أدان في خطبة الجمعة الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من رفح جنوب قطاع غزة إلى جنين شمال الضفة الغربية.

كما سبق أن اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم بعد خطبته التي تناولت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وجرى إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع.

كما وقفت الشرطة الإسرائيلية مرات عدة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وأبعدته عن المسجد لفترات طويلة ومتقطعة.