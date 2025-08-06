وأوضح الوزير أن عملية التصدير ستبدأ بكميات مبدئية تبلغ 80 ألف برميل يومياً، بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان شمال العراق.

وفي 25 مارس/آذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.