وزير النفط العراقي يعلن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأربعاء، استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي اليوم أو غداً الخميس. جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة كركوك، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
ميناء جيهان التركي / Reuters
وأوضح الوزير أن عملية التصدير ستبدأ بكميات مبدئية تبلغ 80 ألف برميل يومياً، بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان شمال العراق.

وفي 25 مارس/آذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.

يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقا للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.

وبات هذا الخط رمزاً للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضاً ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.

مصدر:TRT ARABI
