"إذا كان مستعداً فليأتِ".. بوتين يبدي استعداده للقاء زيلينسكي في موسكو
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح صحفي أمس الأربعاء، عن استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين / AFP
4 سبتمبر 2025

وقال بوتين: "إذا كان زيلينسكي مستعداً، فليأتِ إلى موسكو وليُعقد هذا اللقاء"، مضيفاً أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل للقضية الأوكرانية إذا ساد المنطق السليم.

وتابع بوتين قائلاً: "تبذل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب، جهوداً صادقة لإيجاد حل، وأعتقد أن هناك بصيص أمل".

وأردف: "أعتقد أن ثمة ضوءاً في آخر النفق، لنرَ كيف يتطور الوضع. في حال لم يجرِ ذلك (التوصل إلى اتفاق) يجب علينا حلّ كل مسائلنا عسكرياً".

وبشأن المفاوضات في إسطنبول، أعرب بوتين، عن ارتياحه لعمل فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس المفاوضات المباشرة في إسطنبول.

وأكد استعداد موسكو لرفع مستوى الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، بينما احتضنت قبل ذلك في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
