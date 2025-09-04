وقال بوتين: "إذا كان زيلينسكي مستعداً، فليأتِ إلى موسكو وليُعقد هذا اللقاء"، مضيفاً أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل للقضية الأوكرانية إذا ساد المنطق السليم.

وتابع بوتين قائلاً: "تبذل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب، جهوداً صادقة لإيجاد حل، وأعتقد أن هناك بصيص أمل".

وأردف: "أعتقد أن ثمة ضوءاً في آخر النفق، لنرَ كيف يتطور الوضع. في حال لم يجرِ ذلك (التوصل إلى اتفاق) يجب علينا حلّ كل مسائلنا عسكرياً".

وبشأن المفاوضات في إسطنبول، أعرب بوتين، عن ارتياحه لعمل فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس المفاوضات المباشرة في إسطنبول.