جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ، الذي يزور القاهرة حالياً.

وذكر السيسي أن: "حرب غزة لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حرباً للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية”، مشدداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن "حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة تُستخدم ورقة سياسية للمساومة والضمير، والمجتمع الدولي يقف متفرجاً على ما يحدث في قطاع غزة".

وبشأن الانتقادات الموجهة إلى مصر حول دخول المساعدات إلى غزة، والاحتجاجات ضد عدد من سفارات بلاده، قال السيسي هذا "شكل من أشكال الإفلاس، يقال إن المعبر والمساعدات لا تدخل لأن مصر تمنع ذلك، هذا غريب جداً، المعبر لم يقفل وجرى تدميره أربع مرات في أثناء الحرب، وفي كل مرة نحن نرمّمه".