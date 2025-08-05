وحسب بيان صادر عن المؤسسة الاثنين، فإن المنتدى يُعد من اللقاءات المهمة التي ستُسهم في تشكيل مستقبل السياسات البيئية العالمية.
وأضاف البيان أن المنتدى سيُعقد بين 17 و19 أكتوبر القادم تحت شعار "حركة صفر نفايات: الإنسان، المكان، التحوّل".
وسيجمع المنتدى تحت مظلته سياسيين من مختلف أنحاء العالم وقادة محليين ورواد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز نمط حياة يركز على منع النفايات من المصدر والاستهلاك الواعي وإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير.
ووفقاً لبيان المؤسسة، فقد دُعي إلى المنتدى أكثر من 100 رئيس بلدية ونحو 250 ممثلاً على مستوى وزراء، وأكثر من 50 سفيراً.
وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".