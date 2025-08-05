تركيا
2 دقيقة قراءة
إسطنبول تستضيف المنتدى الدولي لـ"صفر نفايات" في أكتوبر المقبل
تحتضن مدينة إسطنبول التركية في 17 أكتوبر/تشرين الأول القادم، المنتدى الدولي لـ"صفر نفايات" الذي سيُنظّم بالتعاون بين مؤسسة صفر نفايات ووزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية.
إسطنبول تستضيف المنتدى الدولي لـ"صفر نفايات" في أكتوبر المقبل
أمينة أردوغان في كلمتها بالأمم المتحدة بمناسبة "اليوم العالمي لصفر نفايات" الموافق 30 مارس/آذار- أرشيف / AA
5 أغسطس 2025

وحسب بيان صادر عن المؤسسة الاثنين، فإن المنتدى يُعد من اللقاءات المهمة التي ستُسهم في تشكيل مستقبل السياسات البيئية العالمية.

وأضاف البيان أن المنتدى سيُعقد بين 17 و19 أكتوبر القادم تحت شعار "حركة صفر نفايات: الإنسان، المكان، التحوّل".

وسيجمع المنتدى تحت مظلته سياسيين من مختلف أنحاء العالم وقادة محليين ورواد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز نمط حياة يركز على منع النفايات من المصدر والاستهلاك الواعي وإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير.

موصى به

ووفقاً لبيان المؤسسة، فقد دُعي إلى المنتدى أكثر من 100 رئيس بلدية ونحو 250 ممثلاً على مستوى وزراء، وأكثر من 50 سفيراً.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us