وحسب بيان صادر عن المؤسسة الاثنين، فإن المنتدى يُعد من اللقاءات المهمة التي ستُسهم في تشكيل مستقبل السياسات البيئية العالمية.

وأضاف البيان أن المنتدى سيُعقد بين 17 و19 أكتوبر القادم تحت شعار "حركة صفر نفايات: الإنسان، المكان، التحوّل".

وسيجمع المنتدى تحت مظلته سياسيين من مختلف أنحاء العالم وقادة محليين ورواد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز نمط حياة يركز على منع النفايات من المصدر والاستهلاك الواعي وإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير.