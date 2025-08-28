ووفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، فإنّ مجلس الأمن صوّت على مشروع قرار قدمته فرنسا يقضي بتميد مهمة قوة "يونيفيل" عاماً إضافياً للمرة الأخيرة، وينص القرار على تمديد تفويض القوة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتباراً من ذلك التاريخ ضمن مهلة عام واحد.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتمديد مجلس الأمن ولاية "يونيفيل"، معبراً عن شكره للدول الأعضاء على انخراطها الإيجابي في المفاوضات، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح سلام أن "قرار التجديد هذا لمدة عام وأربعة أشهر (حتى نهاية 2026)، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن، اعتباراً من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة".

وتابع قائلاً: "كما يطلب القرار من الأمين العام (للأمم المتحدة) أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب (يونيفيل)".

وفي 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.