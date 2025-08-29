سياسة
بعد مقتل عسكريين لبنانيين.. إسرائيل تعترف بـ"إصابة" جنود بغارة جنوبي البلاد وتزعم "فتح تحقيق"
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بإصابة عسكريين من الجيش اللبناني جراء غارة نفذها في منطقة الناقورة بقضاء صور جنوب لبنان، مدعياً "فتح تحقيق في الحادث".
عمود من الدخان يتصاعد في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان 28 أغسطس 2025 / AFP
29 أغسطس 2025

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة جنوب لبنان"، زاعماً أن "الآلية كانت تعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله".

وأضاف أدرعي أنّ "خللاً فنياً وقع خلال الغارة، ما أدى إلى سقوط الذخيرة من دون انفجارها فوراً، حيث وردت تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني"، مشيراً إلى أنّ الجيش "يبدي أسفه على إصابة جنود لبنانيين" وأنه "سيجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وكان الجيش اللبناني أعلن، الخميس، مقتل ضابط وجندي وإصابة عنصرين آخرين، جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء معاينتها بعد سقوطها في منطقة الناقورة بقضاء صور جنوب البلاد.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.


مصدر:TRT Arabi
