وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "القوات الإسرائيلية هاجمت أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة جنوب لبنان"، زاعماً أن "الآلية كانت تعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله".

وأضاف أدرعي أنّ "خللاً فنياً وقع خلال الغارة، ما أدى إلى سقوط الذخيرة من دون انفجارها فوراً، حيث وردت تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني"، مشيراً إلى أنّ الجيش "يبدي أسفه على إصابة جنود لبنانيين" وأنه "سيجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وكان الجيش اللبناني أعلن، الخميس، مقتل ضابط وجندي وإصابة عنصرين آخرين، جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء معاينتها بعد سقوطها في منطقة الناقورة بقضاء صور جنوب البلاد.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.