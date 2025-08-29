جاء ذلك في مقال لأردوغان نشرته صحيفة "نيكِّي" اليابانية تحت عنوان: "من طرفي آسيا إلى ضمير الإنسانية المشترك"، وفق ما ذكرت رئاسة الاتصالات التركية اليوم الجمعة.

واستشهد الرئيس أردوغان في مقاله بحادثة فرقاطة "أرطغرل" عام 1890 كمثال على التضامن والمودة المتبادلة. وأشاد بالتعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، لا سيما المشاريع المشتركة مثل "مستشفى المدينة: تشام وساكورا" في إسطنبول، والتعاون الإنمائي في دول ثالثة عبر TİKA وJICA.

ولفت إلى التحديات العالمية التي تهدد الجميع دون استثناء، مثل الأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والحروب، مشدداً على أن التعاون بين الدول ذات الحضارات العريقة مثل تركيا واليابان ضروري لإيجاد حلول عادلة ومستدامة.

وتوقّف أردوغان في مقاله مطولاً عند مأساة غزة، واصفاً ما يجري هناك بأنه "أبشع اختبار لضمير الإنسانية المعاصر"، حيث تُرتكب مجازر جماعية بحق المدنيين، تُستهدف المستشفيات، ويُحرم الأطفال من الغذاء والدواء، وسط دمار شامل وتهجير جماعي.

وأكد أن تركيا لم تلتزم الصمت، بل واصلت جهودها السياسية والإنسانية لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين.