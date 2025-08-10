سياسة
1 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي بقذائف حارقة يشعل حرائق بجنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، قذائف حارقة على محيط بلدتي راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ أواخر 2024.
تصاعد دخان عقب غارة جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان 31 تموز/يوليو 2025 / AFP
10 أغسطس 2025

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "العدو الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي راميا وبيت ليف (قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية)، بقصف مدفعي بقذائف حارقة، ما أدى إلى إشعال النيران بالأحراج".

يأتي القصف بعد يوم من مقتل شخص إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة بأربعة صواريخ بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوباً، وبعد يومين من مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق بشرقي وجنوبي البلاد، في أعنف حصيلة منذ ثلاثة أسابيع.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و586 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
