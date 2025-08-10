وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "العدو الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي راميا وبيت ليف (قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية)، بقصف مدفعي بقذائف حارقة، ما أدى إلى إشعال النيران بالأحراج".

يأتي القصف بعد يوم من مقتل شخص إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة بأربعة صواريخ بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوباً، وبعد يومين من مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق بشرقي وجنوبي البلاد، في أعنف حصيلة منذ ثلاثة أسابيع.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.